NANFU в России: Путь к лидерству на рынке батареек в сегменте премиум

Фото: NANFU

NANFU – новый игрок в сегменте премиум рынка батареек в России, доминирует на рынке в Китае последние 30 лет. «Более миллиарда людей (1/8 населения земли) доверяют и используют NANFU. Мы являемся брендом N1 в Китае с долей рынка более 85%. На основании данных Nielsen China Alkaline Battery Industry Report 2023. В течение уже 30 лет подряд мы удерживаем лидирующие позиции в отрасли по таким показателям как качество, объем продаж, прибыльность и производительность труда» – комментирует Хунъин Лян, вице-президент NANFU.

Объем российского рынка в 2023 году, по оценкам NANFU, составил 15 млрд. рублей. Большую часть рынка занимают игроки из других стран, а лидирует по поставкам в РФ – Китай. При этом премиум-сегмент щелочных батареек в РФ сейчас сжимается на фоне ухода таких игроков как Energizer и Duracell: по данным NielsenIQ, за год его доля сократилась с 55% до 45% в денежном выражении. В итоге, потребители испытывают трудности с доступностью качественного товара, а ритейлеры – теряют объемы присутствия в этой категории товаров.

Фото: NANFU

В 2024 году запланированные инвестиции в России оцениваются в 282 млн руб. При этом будет продано продукции на 1 млрд руб., следует из плана NANFU.

«Наша цель амбициозна, но реалистична – занять 30% доли рынка в сегменте премиум в течение пяти лет» – комментирует планы на российский рынок Сергей Меркулов, генеральный представитель компании NANFU в России.

Представители бренда в РФ имеют многолетний опыт работы в сегменте элементов питания. До 2022 года команда профессионалов занималась развитием бренда Energizer в России и вывела его в лидеры рынка по данным Nielsen IQ.

Продукция NANFU уже доступна в большинстве российских городов за счет развитой сети дистрибьюторов, она представлена популярными типоразмерами батареек и будет пополняться.

Фото: NANFU

Компания NANFU, благодаря своим возможностям и большому опыту предложит потребителю в России передовые технологии и инновационные решения в батарейках, гарантируя всегда высочайшее качество поскольку производство оснащено ультрасовременными станками и постоянно работает над улучшение качества производимой продукции. Ярким примером может служить старт продаж батарейки CR2032, созданной по новой технологии с графеном.

По версии независимого эксперта Алексея Надёжина батарейки NANFU имеют наибольшую емкость из всех батареек, официально представленных сейчас в России.

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