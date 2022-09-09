«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

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Государственная компания Украины «Нафтогаз» анонсировала новый иск против российского «Газпрома». Причиной стала якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по украинской территории.

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: тогда компания заявила, что якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской Народной Республике.

В то же время в «Газпроме» не обнаружили оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. В компании отметили, что не получали подтверждения этого форс-мажора.

Когда украинский оператор предложил перенести все объемы транзита на другую точку — станцию «Суджа» в Курской области — в «Газпроме» сообщили, что это технологически невозможно сделать, исходя из российской потоковой схемы.