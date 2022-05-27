Набсовет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

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Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из материалов на сайте кредитной организации. Также рекомендовано не распределять чистую прибыль банка за 2021 год.

Рекомендовать собранию чистую прибыль ПАО «Сбербанк» за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать, — указано в материалах банка.

Ранее Сбербанк отказался от акций ряда компаний своей экосистемы. Активы сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор» теперь полностью принадлежат АО «Новые возможности», «Сбер» больше не числится среди их учредителей. В Сбербанке подтвердили, что компания пересматривает акционерное участие в ряде активов в рамках новой стратегии. Представители банка добавили, что сделка прошла на рыночных условиях, а «Сбер» сохранит партнерские отношения с этими сервисами и продолжит участвовать в совместных маркетинговых и операционных активностях.