«На заводах вырастут зарплаты»: как власти обеспечат регионы деньгами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) власти России подвели итоги внедрения регионального инвестиционного стандарта. Это комплекс мер, призванных усилить привлекательность регионов для бизнеса. Замминистра экономического развития Мурат Керефов рассказал NEWS.ru о том, как инвесторов сейчас привлекают в самые разные части РФ, а заодно — как повышают эффективность работы уже действующих предприятий.

«Инвестор будет понимать, с кем общаться на территории регионов»

— На ПМЭФ вы подвели итоги внедрения регионального инвестиционного стандарта. Что он дает для экономики регионов и их жителей?

— Региональный инвестиционный стандарт призван создать единую среду для работы с инвесторами на территории каждого субъекта РФ. Это система по привлечению капиталов, которая позволяет инвестору максимально быстро погрузиться в специфику региона, найти точки, привлекательные для вложения средств, и запустить проект.

Та инфраструктура, которую мы создали при реализации этого механизма — допустим, агентства развития в каждом регионе, — позволяет инвестору получать консультации и поддержку в режиме одного окна, теперь он знает и понимает, с кем общаться на территории регионов.

А разработанные нами инвестиционные карты регионов — это очень понятные информационные ресурсы, которые позволяют максимально быстро определить ту площадку, куда можно зайти в том или ином субъекте РФ; увидеть ту энергетическую и транспортную инфраструктуру, которая есть на объекте. Помимо карты каждого региона есть еще и общероссийская, собравшая 15 тысяч инвестиционных площадок в одном месте.

Если говорить о своде инвестиционных правил, который также является одним из основных элементов стандарта, это понятный местным властям и бизнесу алгоритм подключения инвесторов к сетям, получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В частности, здесь мы вместе с Росатомом откорректировали все процедуры, которые инвестор должен пройти на всем цикле. И в ряде регионов такие сроки сократились более чем на 40%, что позволяет бизнесу максимально быстро запуститься.

— А какие есть планы по развитию стандарта?

— В первую очередь мы сейчас вместе с деловым сообществом и регионами думаем о развитии инвестиционного законодательства. Мы уже получили около 400 предложений от чиновников и бизнеса и сейчас их обсуждаем.

Плюс мы совершенно точно расширим механизм обратной связи с инвестором. Нам очень важно получать отзывы от бизнеса в онлайн-режиме. И сейчас мы с регионами начали выстраивать систему по созданию такого механизма. Условно, это будут центры управления регионами, которые будут собирать обращения в интернете. Сначала — на региональном уровне, а потом будем агрегировать их на федеральном. Это нам позволит максимально быстро реагировать на запросы инвестора.

Фото: Дмитрий Рухлецкий/Росконгресс Мурат Керефов

«Иногда достаточно переставить оборудование или перенести склад»

— Также вы курируете нацпроект «Производительность труда». Как он помогает повышать эффективность предприятий и работающих там россиян?

— Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. Если по-простому, то эксперты созданного у нас Федерального центра компетенций и 60 аналогичных региональных центров приходят на предприятия и выстраивают результативную производственную систему. То есть сокращают запасы и повышают эффективность производственных линий путем несложных преобразований. Иногда достаточно просто переставить оборудование или перенести склад с одного места на другое. Это маленькие, но очень важные улучшения, которые в целом влияют на рост производительности труда, выручку предприятий и все экономические показатели.

Если посмотреть результаты, у нас сквозь периметр нацпроекта уже прошло свыше шести тысяч предприятий. И как правило, на всех заводах растут выручка и вслед за ней — заработные платы.

— В рамках нацпроекта предлагается создать центры по повышению эффективности целых отраслей. Как это будет работать?

— Да, предполагается создание центров, которые будут более углубленно работать с какими-то отраслями. Мы решили начать с туризма. За несколько месяцев к нам пришло 40 заявок, уже 20 соглашений подписано. Думаю, такую практику мы будем распространять и на другие отрасли.

Что касается в целом задач на следующие годы, то они определены в указе президента. В частности, нам нужно охватить 40% предприятий, которые подпадают под соответствующие критерии. Это, по сути, вдвое увеличит охват мероприятиями по производительности труда в экономике. Плюс охватить такими проектами все учреждения соцсферы. Это большая задача, которую мы в ближайшее время будем отрабатывать.

— А где и как создан этот центр?

— На базе Краснодарского регионального центра компетенции. В этом регионе большая концентрация бизнеса в сфере туризма. Скорее всего, второй центр создадим на базе компании «КАВКАЗ.РФ». Это в ближайших планах. И создадим еще несколько центров в других регионах, чтобы бизнесу было максимально удобно пользоваться нашими услугами независимо от территориальной принадлежности.

— И есть ли аналогичное понимание по другим отраслям?

— Скорее всего, будем предлагать коллегам и в других отраслях создать аналогичные центры, потому что такая углубленная работа на предприятиях очень важна. Более того, с коллегами из социального блока мы также обсуждаем эту историю. Уже, в принципе, договорились, что будут создаваться отраслевые центры компетенции и в социальной сфере, чтобы повысить и эффективность работы соцучреждений. Поэтому будем эту практику расширять.

Читайте также:

Российскому бизнесу запретят обращаться в госорганы привычным способом

Повышенный НДФЛ все-таки введут: у кого станет меньше зарплата

Ждать ли доллар по 70: что будет с курсом рубля и ценами

«Китай и РФ будут больше зависеть друг от друга»: Титов о новой реальности

«Цены растут быстрее, чем хотелось бы»: депутат Аксаков о рубле и инфляции