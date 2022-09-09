На Украине прекратят выпускать журнал Playboy На Украине с 1 января 2023 года прекратят выпускать журнал Playboy

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Журнал «Playboy Украина» перестанут выпускать с 1 января 2023-го, предположительно, из-за выхода номера, посвященного спецоперации РФ. Совладелец журнала Александр Шевченко в разговоре с изданием «Страна.ua» сообщил, что такое решение было принято в центральном офисе. Руководство журнала, по его словам, назвало другую причину закрытия журнала — смена деятельности.

Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из Российской Федерации Playboy не ушел. Из Украины ушел, — заявил он.

В главном офисе пояснили, что теперь «Playboy Украина» будет выпускать футболки с фирменным логотипом.

Ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что в период с середины апреля по начало июля в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что «военное счастье ушло к противнику». Арестович добавил, что в этот период украинским военным было очень тяжело.