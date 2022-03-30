На Украине поднимут в 1,5 раза налог для компаний, не ушедших из РФ

Власти Украины сообщили о намерении поднять налоги для международных компаний, которые продолжают работать на территории России в условиях санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики, депутата от партии «Слуга народа» Данила Гетманцева агентству «Украинские новости». Отмечается, что коэффициент на взимаемый налог будет составлять 1,5 к текущей ставке.

Мы с Минфином согласовали концепцию этого налога <...>. Согласно этому концепту мы предлагаем прямые налоги, уплачиваемые такими компаниями, взимать с коэффициентом 1,5 к существующей ставке, — цитирует агентство слова Гетманцева.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.

Таким образом, Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений. 15 марта ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине.

Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст. Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.