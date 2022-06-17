На ПМЭФ состоялась сессия Росатома на тему экологии

Фото: Рюмин Александр/Фотохост-агентство ТАСС

Алексей Лихачёв, гендиректор госкорпорации «Росатом»

В рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня состоялась панельная сессия «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?», которая объединила представителей крупного бизнеса, государственной власти, профильных министерств и ведомств. Организатором сессии выступила госкорпорация «Росатом». На сессии состоялся открытый диалог по вопросам «зеленой» повестки, взаимодействия бизнеса и властей в реализации экологических проектов, значимости роли экологии в контексте устойчивого развития.

В дискуссии приняли участие Алексей Лихачёв, гендиректор Госкорпорации «Росатом», Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, Болат Акчулаков, Министр энергетики Республики Казахстан, Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим».

Участники сессии обсудили меры, направленные на сохранение экологических ресурсов страны и роль бизнеса в обеспечении выполнения этих мер, — сообщили в пресс-службе Росатома.

Виктория Абрамченко, открывая сессию, рассказала о росте инвестиций со стороны бизнеса в реализацию экологических проектов. По ее словам, в 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн рублей. Она также отметила успешную работу Росатома по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске.

Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе — мы в Челябинске — городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом — на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу, — сказала она.

Абрамченко отметила и другие экологические проекты Росатома, в частности, работу по обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов и очистке загрязнённых территорий в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, а также ликвидацию накопленного экологического вреда на полигоне «Красный Бор».

Ранее на ПМЭФ Росатом и МСП Банк договорились о сотрудничестве в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия госкорпорации. Согласно соглашению, стороны будут оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства.