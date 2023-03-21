На Дальнем Востоке одобряют открытие федеральных сетей в регионе

Фото: Пресс служба «Пятёрочки»

Две трети жителей Владивостока положительно относятся к открытию в городе продуктовых магазинов крупных федеральных сетей. Это показывают результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в партнерстве с Институтом региональных проблем.

За открытие федеральных сетей в регионе высказались 63% опрошенных, 6% отнеслись к этой идее негативно, 28% — нейтрально. Большинство горожан считают, что открытие во Владивостоке продуктовых магазинов крупных федеральных сетей будет иметь положительный социально-экономический эффект.

В частности, жители рассчитывают, что появятся новые рабочие места (82%), а для уязвимых категорий граждан (пенсионеров, многодетных семей) магазины предоставят специальные скидочные программы (69%), и в целом будет рост экономики региона (57%). Отрицательные изменения, по мнению горожан, маловероятны: более половины опрошенных не ожидают закрытия ряда небольших магазинов рядом с домом (62%) и ухудшения положения местных производителей (55%).

Больше всего респонденты осведомлены о торговой сети «Пятёрочка» (45%). Среди упоминаний федеральных сетей магазинов также: «Магнит» (22%), «Ашан» (14%), «Лента» и «Светофор» (по 10%), «Перекресток» (6%).

В настоящий момент продуктовый ритейл во Владивостоке представлен магазинами различного формата. Большинство горожан чаще всего покупают продукты питания в супер/гипермаркетах (87%). Второе место занимают магазины у дома (36%), третье — постоянно действующие рынки (25%). Реже всего жители Владивостока посещают рынки выходного дня и магазины, торгующие фермерской продукцией (8% и 6% соответственно), приобретают продукты в интернет-магазинах (2%).

Несмотря на то, что жители Владивостока чаще закупаются в супермаркетах, магазины у дома в целом востребованы: 70% опрошенных совершают там покупки раз в неделю и чаще, 9% — несколько раз в месяц, 12% — раз в месяц и реже. Лишь 8% респондентов сообщили, что никогда не покупают продукты в магазинах такого формата.

Основными достоинствами формата магазинов у дома владивостокцы считают расположение (96%) и график работы (97%). В числе других преимуществ респонденты отметили сервис (87%), качество продуктов (84%) соблюдение санитарных норм (80%) и ассортимент продуктов (75%).

Около половины опрошенных (48%) считают, что в федеральных сетях цены на продукты примерно такие же, как в других магазинах, а 41% утверждает, что они скорее ниже, чем в других магазинах. 50% придерживаются мнения, что ассортимент продуктов в магазинах федеральных сетей скорее больше, чем в других магазинах, а 43% находят его примерно таким же, как в других магазинах. Примечательно, что практически никто не отметил, что цены в магазинах федеральных сетей выше или ассортимент уже (4% и 2% соответственно).

Опрос ВЦИОМ проведен в партнерстве с Институтом региональных проблем 11-12 марта. Репрезентативная выборка 500 участников, жителей Владивостока в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью.



