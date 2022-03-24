МВД отменило плановые проверки среднего и малого бизнеса

МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-центре министерства после совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое вёл первый замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой, передаёт ТАСС. Там отметили, что исключение составляют ревизии, касающиеся непосредственно вопросов обеспечения безопасности.

Первый заместитель министра отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес и в развитие поручений руководства страны дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные проверки необходимо согласовывать с надзорными органами.

В сентябре 2021 года кабмин решил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, решение коснётся примерно 100 тысяч субъектов малого бизнеса. До этого о возможности пятилетней отсрочки проверок бизнеса заявил президент РФ Владимир Путин.

В марте 2022 года лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв предложил избавить российских бизнесменов от давления проверяющих органов. По его мнению, мораторий должен стать бессрочным. Эксперт уверен, что контрольные органы необходимо заменить современной системой страхования рисков.