МТС отменит плату за безлимитную раздачу мобильного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотовый оператор МТС согласился с требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и прекратит взимать плату за раздачу интернета с устройств в режиме модема, сообщает «Коммерсант». МТС стал последним из «большой четверки операторов» («МегаФон», «Билайн» и Tele2), согласившимся в требованием службы, после того как абоненты начали массово жаловаться на плату за услугу по раздаче интернет-трафика.

В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика, — говорится в сообщении.

В конце октября сообщалось, что МТС отказывается выполнять требование ФАС по сохранению бесплатной и безлимитной раздачи интернета со смартфонов. Там отметили, что тарифы оператора были рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов, тогда как для ноутбуков и компьютеров, потребляющих больше трафика, существуют другие условия.

До этого стало известно, что «МегаФон», «Билайн» и «Теле2» отменят плату за раздачу интернета. По данным ФАС, такое решение было принято после того, как руководство компаний получило соответствующее предупреждение. В службе считают, что взимание платы за такую услугу нарушает антимонопольное законодательство, так как абонентам навязывают невыгодные условия.