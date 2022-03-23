Group-IB опровергла возможность оттока IT-специалистов из России

Российские фирмы активно принимают на работу IT-специалистов, которые остались без рабочего места по причине ухода зарубежных компаний с российского рынка, поэтому волноваться о дефиците компетентных кадров не стоит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Group-IB, «Билайн» и МТС.

Оттока IT-специалистов нет и не может быть: кибербезопасность сейчас в высоком приоритете у клиентов Group-IB во всех регионах присутствия, поэтому наша главная задача сейчас — усилить команду. Мы активно нанимаем IT-специалистов, многие из которых сейчас оказались в свободном плавании в связи с уходом из России ряда крупных вендоров, — сказано в сообщении.

Представители компании «Билайн» также заявили о том, что они продолжают набор качественных IT-специалистов в области Big Data. Конкурент «Билайна» в сфере сотовой связи МТС тоже подтвердил факт открытия 500 дополнительных вакансий для IT-экспертов.

Отмечается, что востребованными направлениями остаются компьютерные криминалисты, разработчики на Python и Go, тестировщики и маркетологи.

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.