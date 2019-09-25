https://static.news.ru/photo/f0a5952e-dfb2-11e9-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд 25 сентября рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения бизнесмена Альберта Худояна. В удовлетворении просьбы об изменении меры пресечения было отказано, однако постановление суда предыдущей инстанции также отменили. Об этом News.ru сообщил его адвокат Сергей Чижков.

Суд отменил решение Тверского суда от 2 августа текущего года о продлении ареста до 14 октября и вернул материалы в районный суд для рассмотрения по существу ходатайства следователя, установив при этом срок меры пресечения до 4 октября. Таким образом, суд признал нарушение, допущенное районным судом, и для исправления вернул материалы на новое рассмотрение, — сказал он.

Постановление Тверского суда отменено по двум причинам: во-первых, заседание 2 августа о продлении ареста Худояну проводилось без его присутствия, во-вторых, суд не подписал вынесенное решение о продлении меры пресечения.

Согласно сегодняшнему решению Мосгорсуда, новое заседание по вопросу меры пресечения должно состояться до 4 октября.

Адвокат отмечает, что новое слушание пройдёт без участия следователя Малышкиной: она вела расследование дела Худояна, но позже была уволена из органов.

Изначально бизнесмен был отправлен под домашний арест, однако 8 июля Мосгорсуд изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Владельца компании Optima Development обвиняют в хищениях на 2,2 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что суд арестовал активы в рамках дела Худояна.