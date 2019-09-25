https://static.news.ru/photo/a1f707d2-dfc1-11e9-9dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nordgold_se

Сыновья основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — стали миллиардерами после того, как отец передал им доли в туроператоре TUI и золотодобывающем предприятии Nordgold.

Братья стали владельцами двух фирм через компанию «КН-Холдинг». В ней им принадлежит по 50%. По подсчётам Forbes , состояние каждого из молодых людей оценивается в $1,77 млрд.

Ранее News.ru писал, что председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассказал, в чём кроется секрет успешного ведения бизнеса. Он заявил, что преуспеть в бизнесе можно, если чутко относиться к рядовым сотрудникам, которые в своём деле всегда разбираются лучше руководителя.