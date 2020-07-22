Mitsubishi Pajero перестанут выпускать в 2021 году

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Японский концерн Mitsubishi Motors намерен остановить производство полноразмерного внедорожника Pajero и прорабатывает план закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу в течение трёх лет.

Уточняется, что кроме прославившего марку на весь мир Pajero на предприятии в Гифу производятся кроссовер Outlander и минивэн Delica. В год с конвейера Pajero Manufacturing сходят около 63 тысяч машин, что составляет десятую часть от всех мощностей Mitsubishi, передаёт ТАСС.

Для японского рынка Pajero перестали производить уже в 2019 году и сейчас внедорожники собирают только на экспорт, однако спрос на модель, появившуюся почти 40 лет назад, в 1981 году, снижается.

В 1983 концерн представил, помимо трёхдверной версии, пятидверную удлинённую. За всё время производства в мире продано более 3,2 млн машин. Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault и ставила целью увеличение продаж на мировом рынке, но не преуспела в этом. По данным агентства Nikkei, на данный момент в автоконцерне готовят новый план развития, согласно которому расходы и издержки предприятия должны сократиться на $935 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, предприятия Ford Motor Co в США могут временно остановить производство из-за нехватки автомобильных компонентов после введения карантинных мер в мексиканском штате Чиуауа.