https://static.news.ru/photo/5efc3bf6-690e-11ea-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 20 марта законопроект об отказе от пени за долги по налогам авиакомпаний.

Федеральная налоговая служба (ФНС) должна предоставить отсрочку по налогам со сроками уплаты до 1 мая для туризма и авиаперевозок, говорится в поручении премьера, сообщает ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к Мишустину с просьбой снизить налоги для малого бизнеса, а также ввести мораторий на контроль и надзор. Титов также считает, что на время пандемии Центробанк не должен повышать ключевую ставку.

NEWS.ru писал, что российские власти создадут антикризисный фонд в 300 млрд рублей, средства из которого пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавируса.