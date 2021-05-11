Мишустин назвал сумму, которую бизнес сэкономил на налогах в пандемию

https://static.news.ru/photo/55e8f13a-b313-11eb-b508-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что меры господдержки в период пандемии позволили бизнесу сэкономить почти 400 млрд рублей. Произошло это за счёт сокращения выплат налогов и страховых платежей, передаёт ТАСС.

Только за счёт снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около 300 миллиардов рублей, а за счёт списания за второй квартал налогов и страховых платежей ещё почти 100 миллиардов рублей, — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности правительства в 2020 году.

По словам премьера, это позволило предприятиям освободить ресурсы и направить их на заработную плату и развитие. Также поддержка была оказана самозанятым гражданам. Сейчас их число достигло 2,3 млн человек, что, по мнению Мишустина, свидетельствует о том, что люди поверили государству и вышли из тени.

Он отметил, что специальные меры в пандемию были предложены и системообразующим предприятиям. Для них были предусмотрены льготные кредиты. В общей сложности предприниматели заключили договоры на 45 млрд рублей по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 с начала её запуска. Мишустин констатировал, что таким образом удалось помочь бизнесу, в котором заняты более миллиона человек.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что российские власти должны поддержать бизнес, который трудоустроит людей, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что к концу 2021 года в РФ рынок труда будет восстановлен до показателей 2019-го. Как заявил президент, власти помогут предпринимателям, которые не бросили в беде людей, потерявших работу в пандемию, и возместят часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам.