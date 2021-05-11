Мишустин назвал причину роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/5ff72032-b2fc-11eb-9a2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одной из причин роста цен на продукты в России назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. При этом он отметил, что у правительства достаточно способов обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе, передаёт РИА Новости.

Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах, — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что регулирование цен на продукты не может постоянно осуществляться за счёт ранее принятых соглашений по подсолнечному маслу и сахару. Необходимо сменить стратегию и использовать рыночный подход, считает она.

Абрамченко добавила, что по культурам, имеющим экспортный потенциал, уже приняты решения с плавающими пошлинами. При этом излишки, поступающие в бюджет, будут возвращаться растениеводам. Вице-премьер также сделала акцент на соблюдении баланса между насыщением отечественного рынка и поставками продуктов за рубеж.