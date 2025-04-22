Минюст хочет лишить Google поисковика Chrome и открыть данные конкурентам Минюст потребовал разделения Google из-за признания корпорации монополистом

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В Федеральном суде США начались слушания по делу Google — Минюст требует радикальных мер для восстановления конкуренции на рынке поисковых систем, сообщает The Wall Street Journal. В частности, министерство настаивает на принудительной продаже браузера Chrome.

Судья Амит Мехта, ранее признавший компанию монополистом, заслушает аргументы сторон в течение трех недель. По итогам слушаний будет вынесено решение по требованию Минюста.

Истец требует продать Chrome и лишить Google контроля над ключевым инструментом сбора данных, а также отменить соглашения о статусе поисковика по умолчанию в Safari, за которое корпорация платит Apple $20 млрд ежегодно. Кроме того, Минюст требует предоставить конкурентам доступ к внутренним данным.

Суд имеет шанс пресечь монополию, контролирующую интернет для целого поколения, — заявил представитель истца Дэвид Далквист.

Минюст ссылается на успешный прецедент 2023 года, когда суд ограничил рекламные инструменты Google. Тем временем в корпорации называют иск «списком желаний конкурентов». По мнению адвоката Джона Шмитлайна, меры «задушат инновации» на фоне конкуренции с ИИ-гигантами вроде OpenAI. Компания готова пересмотреть условия с Apple, но отвергает радикальные варианты вроде демонтажа Chrome.

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