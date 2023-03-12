Минтранс вынудит перевозчиков потратить $5,5 млн и отложить часть полетов Минтранс потребовал изменить размещение опознавательных знаков на самолетах

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Минтранс обязал российские авиакомпании к осени изменить расположение опознавательных знаков самолетов, соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации 28 февраля. Из-за этого, по мнению экспертов, перевозчикам придется потратить около $5,5 млн и приостановить полеты лайнеров на время их покраски, передает РБК.

Из приказа следует, что государственный и регистрационный опознавательный знаки с 1 сентября 2023 года должны быть расположены на левой половине нижней поверхности крыла: первый изображается в виде букв RA, а второй состоит из пяти цифр, между которыми должен стоять дефис. Авиаэксперт Григорий Померанцев высказал мнение, что таким образом ведомство хочет привести маркировку судов в соответствие с требованиями Международного организации гражданской авиации (ICAO).

Требования к опознавательным знакам, перечисленные в приказе, обязательны к исполнению для всех эксплуатантов гражданских воздушных судов в России. Неисполение этих требований будет является грубым нарушением после вступления документа в законную силу, — сообщил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом представители отрасли указали, что сейчас перед авиаперевозчиками стоят другие более сложные задачи. Речь идет о работе в условиях санкций, запрещающих в том числе поставку в Россию новой авиатехники, запчастей к ней, запрет на выполнение рейсов в Европу, и о решении других вопросов.

В Росавиации ранее сообщали, что в шести крупнейших отечественных авиакомпаниях эксплуатировались на начало марта 2023 года более 550 самолетов. Теперь на каждый из них требуется нанести опознавательные знаки в соответствии с требованиями Минтранса.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, пожаловалась в Минтранс на проблемы с рейсами в Китай. Президент АЭВТ Владимир Тасун отметил, что они возникли в том числе из-за западных санкций.