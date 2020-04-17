Минпромторг сформировал меры поддержки промышленности и торговли

https://static.news.ru/photo/99bcbd00-80ca-11ea-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что основной пакет «общесистемных и отраслевых» мер поддержки промышленности и торговли уже сформирован, и кабинет министров одобрил многие из них.

Эти меры будут осуществляться в отношении тех предприятий, по которым у нас есть чёткая и оперативная информация по возникающим у них проблемам и рискам в обозримом будущем, — цитирует пресс-служба Мантурова.

Он призвал глав регионов контролировать финансовое состояние всех значимых промышленных предприятий, их «кассовых разрывов и просроченной задолженности». По словам Мантурова, для контроля ситуации онлайн следует использовать государственную информационную систему промышленности.

По линии Фонда развития промышленности одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей, 30 проектов получили финансирование на сумму свыше 10 млрд рублей, — рассказал министр.

По его словам, благодаря этим средствам ряд предприятий уже нарастили объёмы производства.

Как писал NEWS.ru, специалисты министерства энергетики РФ сформировали перечень предприятий топливно-энергетического комплекса для включения их в список системообразующих. В число организаций, претендующих на господдержку в период пандемии, вошли 97 предприятий ТЭК, в числе которых «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть» и «Лукойл». По словам замминистра энергетики Анатолия Тихонова, включение организаций осуществлялось на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций.