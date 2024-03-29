Минпромторг потребовал освободить «Пятерочку» от правления из Нидерландов Минпромторг подал в суд на владельцев «Пятерочки»

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Минпромторг подал в Арбитражный суд заявление в отношении нидерландской X5 Retail Group, владеющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Он потребовал приостановить корпоративные права компании в отношении ее российского дочернего предприятия, сообщил ретейлер. В организации заверили, что СEO и президент X5 выйдут из правления зарубежной группы и продолжат управлять российской компанией.

Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме, — сообщили в X5 Retail Group.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура требует передать в доход государства акции одного из крупнейших производителей макарон АО «Макфа». Надзорное ведомство видит в экономике этой компании коррупционное происхождение. Там обращают внимание, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а после этого и до 2010 года был главой Челябинска. До 2014 года он занимал пост губернатора Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.