Минпромторг пообещал к осени решить проблему дефицита автоэлектроники

https://static.news.ru/photo/67f6ca34-b2ee-11eb-b1ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве промышленности и торговли РФ рассчитывают, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, поставки комплектующих планируется ускорить, для этого привлекут торговые представительства РФ за рубежом.

Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется, — сообщили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что российская автомобильная промышленность продолжает работать несмотря на то, что начиная с февраля — марта зафиксировано уже немало случаев, когда крупные заводы по всему миру останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Также в Минпромторге подчеркнули, что дефицита автомобилей в России нет, отмечается только повышенный спрос на некоторые модели.

Ранее сообщалось, что сразу семь компаний подняли цены на автомобили из-за падения продаж, ослабления рубля, дефицита и подорожания электроники. Автодилеры предупредили, что в июне рост цен на машины продолжится, но подорожание будет постепенным, что рост цен не заблокировал спрос. Повысили цены на весь свой модельный ряд Lada и Renault. Подняли стоимость большинства моделей Skoda, Volkswagen и Audi. Только по одной модели подорожало у компаний Mazda и Mercedes-Benz.