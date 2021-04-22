Минпромторг и ФНС будут вместе отслеживать серый товарооборот

https://static.news.ru/photo/440a4f84-a35c-11eb-a451-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и ООО «Оператор ЦРПТ» заключили соглашение о взаимодействии в прослеживаемости оборота маркируемых товаров для предотвращения серого импорта. Об этом сообщает «Коммерсант». В России в данный момент под обязательную маркировку подпадают табак, лекарства, обувь, парфюмерия, фототовары, шины и покрышки.

В рамках информационного обмена в системе мониторинга за оборотом маркированных товаров ЦРПТ будет передавать ФНС информацию для контроля за правильностью начисления налогов, соблюдения требований к кассовой технике, учёта выручки, а также для осуществления контрольных мероприятий, — говорится в соглашении.

Издание уточняет, что подобные соглашения у Минпромторга заключены ещё с десятком ведомств для создания «единого фронта» контролёров в борьбе за обеление рынков.

В декабре 2020 года глава профильного департамента Минпромторга Екатерина Приезжева на одном из совещаний пожаловалась, что «в отличие от ФНС у министерства нет филиалов в регионах» и поэтому действенных инструментов для борьбы с серым импортом не хватает. Тогда бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать оперативный штаб для отслеживания проблем при обязательной маркировке.

С 1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке пивных напитков. Он продлится до 31 августа. Маркировать будут не только пиво, но и слабоалкогольные напитки — сидр, медовуху, пуаре и даже безалкогольное пиво. Провести эксперимент предложили в Минпромторге после того, как подсчитали объём нелегального пивного рынка в России. Оказалось, он составляет до 12% в зависимости от региона, а государство из-за этого теряет до 22 млрд рублей в год.