Минфин: больше половины алкоголя в интернете — фальсификат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 50% продукции на российском онлайн-рынке — это фальсификат, следует из анализа Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина. Согласно данным, которые приводит РИА Новости, в пересчете на бутылки это составляет более 40 млн единиц. При этом порядка 99% нелегальных онлайн-продаж приходится на продавцов без лицензий.

Лишь 0,6% от объема нелегальных интернет-продаж алкоголя в России приходится на игроков, у которых в принципе есть лицензия на торговлю алкоголем, — ритейл. При этом большинство продаж осуществляется через сайты продавцов без лицензий, их объем составляет 16,2 млрд рублей ежегодно при общей оценке теневого рынка в 30 млрд рублей, — говорится в документах НИФИ.

Онлайн-продажа алкоголя в России не разрешена законом. Тем не менее, в интернете действуют более двух тысяч таких сайтов, многие из которых на момент проведения исследования были недоступны. Как отмечается, при среднем чеке в пять тысяч рублей и конверсии 3% аудитория таких ресурсов осуществляет 8,9 млн посещений в месяц.

В НИФИ подсчитали также и убытки, если ситуация сохранится в том же ключе. Предполагается, что через пять лет суммарный объем выпадающих доходов госбюджета составит 253,7 млрд рублей, а экономический ущерб для бизнеса, работающего в правовом поле, — до 250 млрд рублей.

Ранее в России предложили разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах и отойти от практики ее размещения на самых заметных полках в магазинах. Авторы законопроекта считают, что такие меры «позволят исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции» благодаря промоакциям и рекламе.

Предложенные поправки в закон могут сломать рынок, выразил свое мнение доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики Денис Мельник. Экономист отметил, что при всем желании скрасить «горькую народную долю» законопроект может просто не сработать.