Михельсона переизбрали председателем совета директоров СИБУРа

https://static.news.ru/photo/b6de83da-8aef-11ea-a87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон единогласным решением совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» переизбран его председателем. Гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова также переизбрали зампредом совета директоров этой крупнейшей в РФ нефтехимической компании.

Избрать Михельсона Леонида Викторовича председателем совета директоров публичного акционерного общества «Сибур Холдинг», — цитирует ТАСС сообщение холдинга.

Как писал NEWS.ru, лидером по росту благосостояния среди российских миллиардеров с 2010 года стал совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. С 2010 года его состояние выросло на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд. На втором месте рейтинга Forbes — ещё один акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадий Тимченко, его благосостояние выросло на $20,8 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин обогатился на $13,5 млрд, крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — на $13,2 млрд, владелец «Северстали» Алексей Мордашов — на $10,3 млрд.