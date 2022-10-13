Михельсон заявил об улучшении ситуации с расчетами за российский газ в ЕС

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Леонид Михельсон

Ситуация с расчетами за экспорт российского газа в Евросоюз, которая стимулировала НОВАТЭК активнее переориентироваться на азиатский рынок, сейчас улучшилась, сообщил глава компании Леонид Михельсон на брифинге в рамках Российской энергетической недели. По его словам, которые приводит РИА Новости, еще недавно были регулярные задержки оплаты, однако сейчас, «видимо, зима стала ближе».

Вот я хочу сказать, что как-то наладилось сейчас с платежами за газ в Европе. <...> Буквально во Владивостоке мы встречались, платежи ходили, но были задержки все время. Сейчас, наверное, зима ближе стала, — сказал Михельсон.

Ранее он выразил мнение, что мир никогда не откажется от углеводородов, такой возможности у человечества просто нет. По словам Михельсона, в ближайшее время эти товары будут преобладать на мировом рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что вопрос компенсации Западом выпадающих объемов газа лежит прежде всего в плоскости цен. По его словам, именно от них зависит будущая конкурентоспособность экономики Европы.