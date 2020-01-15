https://static.news.ru/photo/3bc352c4-3776-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков добился через суд регистрации бренда, изображающего святого Никиту Бесогона.

На суде по интеллектуальным правам представитель Роспатента заявил, что ведомство готово зарегистрировать этот товарный знак.

Ранее Роспатент отказывался регистрировать бренд, заявляя, что он похож на икону и может противоречить общественным интересам. На суде было предоставлено экспертное заключение, в котором говорилось, что образ святого на товарном знаке существенно отличается от изображения святого, пишет RNS.

Никита Михалков уже несколько лет ведёт авторскую передачу «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24», в качестве её логотипа он использует изображение Бесогона в виде бронзовой иконы. По словам режиссёра, Бесогон — мифологический персонаж, Русской православной церковью он не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая стала героиней ролика «Няш-Мяш», хотела зарегистрировать товарный знак «Няш-Мяш», но не смогла из-за отсутствия возможностей и времени. Она также рассказала, что считает своё появление на видео почётным и рада вниманию людей.