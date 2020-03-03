https://static.news.ru/photo/b937db76-5d2d-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ — Проминвестбанка. В августе 2019 года госкорпорация просила принять чрезвычайные обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажи Проминвестбанка с аукциона, Украина же пыталась оспорить это решение.

2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал ВЭБ.РФ и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе, — цитирует ТАСС сообщение ВЭБ.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

Как писал NEWS.ru, в июне 2019 года ВЭБ РФ подал к Украине иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за ограничений для работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Российская госкорпорация намерена добиться компенсации в сотни миллионов долларов за нарушения защиты прав инвесторов. Точную сумму должны установить профессиональные оценщики с международной репутацией.

В декабре 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка на арест имущества компании. Действия частного исполнителя были признаны неправомерными. Арест с собственности украинской «дочки» российского банка был снят. Интересы компании были полностью восстановлены. Финансовое учреждение пообещало и в дальнейшем защищать себя и своих вкладчиков всеми законными способами.