Metro приостановила работу в России Metro приостановила онлайн- и офлайн-продажи в России из-за сбоя во внутренних системах

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в России и ряде других стран из-за сбоев в работе внутренних систем в международной ИТ структуре группы, сообщается в Telegram-канале компании. Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы ретейлер обещает сообщить отдельно.

Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы. <...> Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказано в сообщении.

Позднее компания заявила, что торговые центры METRO работают в штатном режиме, однако мобильное приложение и онлайн-магазин по-прежнему недоступны. В качестве альтернативы ретейлер предлагает делать заказы через сервис «СберМаркет».

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои в работе социальной сети. Их зафиксировал сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Согласно приведенным данным, 59% пользователей «ВКонтакте» сообщили о перебоях в работе сервиса, примерно 20% указали на проблемы с приложением, а еще 15% заявили о проблемах с работой веб-сайта.