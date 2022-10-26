Минпромторг подтвердил уход Mercedes-Benz из России

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Немецкий концерн Mercedes-Benz заявил об уходе из России. На сайте фирмы опубликовано заявление, в котором говорится о продаже долей в российских дочерних компаниях холдингу «Автодом». Заключение сделки подтвердил Минпромторг РФ.

В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции, — сказал замглавы министерства Альберт Каримов

Он добавил, что после всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz сможет обслуживать автомобили Mercedes-Benz, проданные в России.

По словам гендиректора «Мерседес-Бенц РУС» Натальи Королевой, основными критериями по продаже бизнеса в РФ были сохранение рабочих мест, выполнение обязательств перед клиентами и предоставление финансовых услуг.

Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании, — процитировали Королеву на сайте компании.

После того, как сделка пройдет одобрение в соответствующих органах, компании «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» продадут холдингу «Автодом».

Ранее стало известно, что корейский автоконцерн Kia может остановить продажи автомобилей в России и оставить только их техобслуживание, заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, пишет Bloomberg. По словам топ-менеджера, в России в 2023 году может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться».