Топ-менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими пайщиками компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менеджмент «Яндекса» получит 35% в закрытом паевом инвестиционном фонде «Консорциум.Первый» и станет крупнейшим из совладельцев, сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании. Они также получат право вето после реструктуризации и смогут номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров. Отмечается, что ни у одного из пайщиков не будет контролирующей доли.

«Консорциум.Первый» станет основным владельцем компании после завершения процедуры реструктуризации, в рамках которой «Яндекс» выйдет из-под владения нидерландской Yandex N.V. Основная доля (35%) будет принадлежать менеджменту компании, участвовавшему в выкупе через структуру FMP. Вторая по размеру доля будет принадлежать структуре предпринимателя и основателя фонда LETA Capital Александра Чачавы, третья доля — структуре «Аргонавт», владельцем которой является группа ЛУКОЙЛ. Четвертая доля (15%) будет принадлежать структуре Павла Прасса «Айти.Развитие», пятая — структуре Александра Рязанова «Меридиан-Сервис». Подчеркивается, что никто из пайщиков не сможет передавать свои доли в компании в течение ближайшего года.

Как сообщалось ранее, нидерландская компания Yandex N.V. не сможет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам «Яндекса». Ограничение будет действовать в течение пяти лет. Сам «Яндекс» сможет заниматься развитием своих сервисов без каких-либо ограничений.