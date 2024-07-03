«МегаФон» ответил на претензии ФАС к высоким тарифам в Крыму «МегаФон»: сообщения от ФАС о высоких тарифах в Крыму не поступало

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальных сообщений от ФАС о высоких тарифах в Крыму, в частности в Севастополе, в компанию «МегаФон» не поступало, сообщили NEWS.ru в пресс-службе мобильного оператора. Представители компании уточнили, что пока предметно прокомментировать документ не могут. Там уточнили, что работа в Крыму ведется через местных операторов.

Мы не получали официального предупреждения от ФАС, поэтому предметно прокомментировать документ пока не готовы. Мы работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несем дополнительные расходы на роуминг, — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили представители компании, стоимость связи для абонентов в Крыму во многом зависит от услуг местных операторов. В «МегаФоне» отметили, что находятся в постоянном диалоге с партнерами.

Стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами и надеемся, что в результате будет принят ряд решений, которые удовлетворят все стороны и позволят снизить стоимость связи для гостей полуострова, — заключили в компании.

Федеральная антимонопольная служба ранее вынесла предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы с абонентов, находящихся в Крыму. Предупреждение было направлено компаниям МТС, «МегаФон» и «Билайн».