«Мега» нашла арендатора вместо ушедшей IKEA «Мегамаркет» займет в ТЦ «Мега» площади ушедшей IKEA

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Следы от демонтированной вывески магазина IKEA

Маркетплейс «Мегамаркет» займет 400,7 тысячи квадратных метров в 14 торговых центрах «Мега», которые раньше арендовала ушедшая из России IKEA. Все площади планируют оборудовать под склады, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Наличие арендатора, ведущего бизнес в сфере онлайн-торговли, это новый тренд на рынке торговой недвижимости, а для арендаторов «Меги» — новая возможность масштабировать свои продажи посредством тех опций, которые предоставляет «Мегамаркет», — говорится в сообщении.

Маркетплейс займет площади «Меги» в 11 российских регионах. «Мегамаркет» предоставит склады партнерам для быстрой обработки заказов и доставки товаров клиентам. Кроме того, в торговых центрах в тестовом режиме появятся пункты выдачи заказов. Предполагается, что это позволит сократить сроки доставки покупателям: они смогут получить товары на следующий день после оформления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские маркетплейсы Ozon и Wildberries станут доступны жителям Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, компании уже направили запросы на предоставление помещений и офисов. Также в регионах решаются вопросы технической составляющей.