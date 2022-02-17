McDonald's зарегистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам»

Американская корпорация McDonald's намерена зарегистрировать в России бренд «Па-ра-па-па-паам», в основе которого саундтрек из рекламы ресторана быстрого питания. Соответствующую заявку компания подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы McDonald's, заявку на регистрацию товарного знака компания подала в соответствии с планами по защите бренда. Заявка была отправлена ещё 18 января. Корпорация намерена зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право открытия ресторана. В случае одобрения бренда, компания сможет открывать рестораны в России под этим брендом.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет в Московской области откроются свыше 60 ресторанов McDonald's. Благодаря этому появятся шесть тысяч рабочих мест, а инвестировать в развитие сети в регионе намерены 7 млрд рублей.

Сейчас в Подмосковье работают 142 «Макдоналдса». Выбрать место для строительства новых точек поможет Министерство сельского хозяйства и продовольствия области.