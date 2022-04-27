Матвиенко пообещала выйти к правительству с плакатом в поддержку бизнеса

Валентина Матвиенко / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отечественному бизнесу необходимо дать свободу для развития. Она пригрозила прийти к правительству с плакатом, если этого не случится, сообщает РИА Новости.

Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом, — сказала спикер.

Матвиенко отметила, что в России талантливые люди, и призвала не мешать им развивать своё дело. По её словам, они, занимаясь каким-либо делом, «сами себя кормят и ещё рабочие места создают». Спикер добавила, что поддержка бизнеса будет способствовать быстрому развитию экономики.

Кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет... Не трогайте сейчас никого, — отметила сенатор.

Накануне Матвиенко заявила, что Совфед планирует обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о реформе системы контрольно-надзорных органов, сократив их штат и ограничив полномочия по проведению проверок. По словам сенатора, сейчас их работу никто не контролирует, что поощряет безнаказанность. Она добавила, что «бизнес стонет» от того, как «чудят» проверяющие.