«Матч ТВ» принял решение понизить зарплату для части сотрудников

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Пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» сообщила о снижении зарплат для части сотрудников. Причиной стала пандемия коронавируса.

В условиях мировой эпидемии коронавируса и отмены всех спортивных мероприятий на международном и российском уровнях руководство «Газпром-медиа холдинга» приняло комплекс мер, направленных на сохранение в полном составе творческого коллектива уникального российского спортивного канала на фоне снижения доходной части бюджета ГПМ МАТЧ, — заявили в холдинге.

По словам представителей организации, заработная плата сотрудников, у которых доход составлял 65 тысяч рублей ежемесячно и ниже, не изменится.

Минимальный размер заработной платы на уровне 65 тысяч рублей был принят на основе анализа существующего уровня оплаты труда персонала ГПМ МАТЧ с учетом необходимости поддержки в условиях экономического спада сотрудников с наименьшим уровнем компенсации, —подчеркнули в «Газпром-медиа».

NEWS.ru ранее писал, что из-за пандемии коронавируса ряд сервисов, входящих в состав «Газпром медиа», обеспечат производство и передачу сигнала трансляций церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга.