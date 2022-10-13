Маск заработал за день $1 млн на продаже духов с запахом жженых волос

Фото: The Boring Company

Американский миллиардер Илон Маск продал 10 тысяч флаконов авторского парфюма Burnt Hair («Жженые волосы») под собственным брендом The Boring Company, всего за сутки с начала продаж, сообщив об этом в Twitter. Духи с запахом жженых волос доступны к покупке на сайте марки за $100: таким образом, за день предпринимателю удалось заработать $1 млн.

Продано 10 тысяч бутылок «Жженых волос»! — сказано в cсообщении.

Между тем издание Page Six собрало отзывы скептиков, один из которых заявил, что если бы ему был нужен запах жженых волос, ему стоило бы проехаться в автомобиле Tesla. Другой заявил, что Маску просто интересно, какие еще вещи он способен заставить людей купить благодаря своему бренду, а третий предположил, что Маск намерен затмить славу Гвинет Пэлтроу, которая выпустила свечу с ароматом своей вагины.

В июне 2020 года Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом её оргазма. Свечка пахнет терпким грейпфрутом, нероли и спелой чёрной смородиной. В ней также чувствуются нотки чая Ганпаудер и турецкой розы. Аромат, по мнению создателей, «сексуален, удивителен и дико привлекателен».

Между тем свеча Пэлтроу «Это пахнет, как моя вагина» взорвалась в апреле 2021 года в доме Джоди Томпсон, выигравшей её в викторине. Женщина отметила, что из банки на полметра вылетели кусочки воска, а этикетка обуглилась всего через несколько минут после включения. Представители компании Пэлтроу позже связались с ней, предлагая бесплатные продукты предприятия, а также поинтересовались, следовала ли она инструкциям на упаковке.