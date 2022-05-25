Британский бренд Marks & Spencer уйдет из России Британский ретейлер Marks & Spencer принял решение полностью вывести бизнес из России

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Топ-менеджмент британского ретейлера Marks & Spencer (M&S) принял решение полностью вывести бизнес из России на фоне ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании. Холдинг объявил, что больше не будет поставлять товары российскому франчайзинговому партнеру, признав при этом потери в 31 млн фунтов стерлингов.

Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из РФ и сбои в работе на Украине, — сказано в сообщении.

Сообщается, что бренд M&S в России и на Украине управлялся держателем лицензии и франчайзинговым партнером. В 2021–2022 годах объем розничных продаж составил 102,5 млн фунтов стерлингов.

Сутками ранее совет директоров концерна — производителя оборудования для гидротехники Sulzer также объявил о выходе с российского рынка и продаже активов. Ранее в холдинге уже заявляли о значительном сокращении деловой активности на территории РФ.