Маркетплейсы опередили сотовых операторов по продажам смартфонов в России

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Доля продаж смартфонов российскими мобильными операторами сократилась с 25% до менее чем 20% за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании GfK. По словам специалистов, операторов опередили маркетплейсы, объем продаж смартфонов которых вырос с 5% до 25%. Сейчас они занимают второе место по этому показателю, уступая лишь федеральным сетям магазинов техники.

По мнению участников рынка, рост продаж смартфонов в маркетплейсах связан с большим ассортиментом. В частности, в таких интернет-магазинах широко представлены модели низкого ценового сегмента. Кроме того, покупателей могут привлекать рост присутствия в регионах, развития система доставки и конкурентные цены. С этими мнениями согласен гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Ассортимент, представленный на онлайн-площадках, в основном в низком ценовом сегменте, а потребители готовы идти на риск при покупке бюджетных устройств, — рассказал он.

Как сообщалось ранее, спрос на дорогие смартфоны в России сократился более чем на 20% за последний год. По мнению экспертов рынка, это явление связано с опасениями населения по поводу утечки персональных данных и возможной блокировки аппаратов.