Маркетолог объяснил, почему Wildberries переименовали в «Ягодки» Маркетолог Жилин: Wildberries переименовали в «Ягодки» ради пиара

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Маркетплейс Wildberries переименовали в «Ягодки», возможно, и по патриотическим соображениям, однако это, скорее всего не повлияет на постоянных клиентов, рассказал маркетолог Роман Жилин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, люди все равно продолжат пользоваться сервисом.

По моему мнению, базово на постоянных клиентов это никак не повлияет. Ведь если человек уже пользуется сервисом, он будет продолжать это делать, несмотря на обновленное название, — сказал Жилин.

Кроме того, он отметил, что подобный ход может являться чисто маркетинговым. По мнению Жилина, таким образом компания привлекла к себе внимание и теперь не комментирует будущие изменения.

Подобный ход может быть даже на руку Wildberries: таким образом они привлекут к себе внимание. Не исключаю, что это и вовсе продуманный маркетинговый ход. Возможно, поэтому компания никак и не комментирует грядущие изменения, — сказал Жилин.

В июне на форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпроторга Денис Мантуров заявид, что наблюдает «засилье иностранных наименований» в ретейле и промышленности. Тогда он указал на то, что Wildberries является крупнейшим в России маркетплейсом, который, стоя на «верхушке рейтинга топовых компаний страны», не может называться зарубежным именем «по патриотическим соображениям». Тогда основательница и основной владелец сервиса Татьяна Бакальчук заявила, что подумает над ребрендингом.

15 августа площадка сменила название на «Ягодки» — соответствующий логотип появился только на сайте, приложение маркетплейса пока осталось в прежнем оформлении. Предполагается, что это не финальный, а экспериментальный ребрендинг и в конечном итоге сервис будет носить иное название.