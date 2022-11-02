Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в ДНР и ЛНР Мантуров: рано говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территорию новых регионов

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Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что крупнейшим ретейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы. С обеспечением их справляется торговля в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, отметил он в беседе с РБК.

Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым, — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в новых регионах следует развивать оптовые рынки и ярмарки. По данному вопросу Минпромторг взаимодействует с представителями местных органов власти.

Коллег из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей уже ориентировали на ведомственный проект стратегии развития торговли, указал Мантуров. По его словам, действующая до 2025 года стратегия предусматривает развитие и сетевого ретейла, и ярмарок с рынками.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что предприятия по производству обмундирования и экипировки для мобилизованных работают в три смены. По его словам, работы по оборонзаказу сейчас идут с опережением графика. Руководителям промышленных блоков администраций ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей поручено отслеживать ситуацию с обеспеченностью российских войск на местах и сообщать об этом руководству страны.