Малый бизнес могут лишить льготных кредитов

https://static.news.ru/photo/b5535c52-a7f9-11eb-b349-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ намерено пересмотреть программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Государственное субсидирование банков на выдачу дешёвых займов строительным компаниям предлагается снизить втрое, максимальную сумму кредита для малого бизнеса урезать с 2 млрд до 500 млн рублей, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств планируется сократить до одного года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Если раньше все субъекты МСП могли взять заём до 2 млрд рублей, то теперь на такую сумму будет вправе претендовать лишь средний бизнес. Микро- и малым компаниям объём кредита ограничили 200 млн и 500 млн рублей соответственно, — сообщает издание.

Сроки субсидирования банков на снижение ставки сократили с 10 до 5 лет, а договор о финансировании на пополнение оборотных средств можно будет заключать не на три года, как раньше, а на год. Уровень компенсации банкам дешёвой процентной ставки предлагается урезать и субсидировать только на 1%, а не на 3% для компаний, действующих в строительной отрасли и на рынке аренды. Под запрет на получение льготных кредитов могут попасть компании, чьим учредителем с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.

В начале года льготный кредит для МСП был под 7% годовых, теперь, после повышения ключевой ставки ЦБ, кредит выдаётся под 7,75%. А летом, по всей видимости, ставка достигнет 8%, что фактически можно считать рыночной стоимостью заимствований, считает президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

Численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в России сократилась за год на 4%. При этом в стране их доля составляет 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек. Больше всего россиян вовлечено в малый бизнес в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калининградской и Нижегородской областях, а также в Москве. Там трудится более 20% от общего числа рабочей силы. В целом по стране доля работников малого и среднего бизнеса значительно отличается от региона к региону. Её значения изменяются от 1,7 до 24%.

Меньше всего работников данной сферы зарегистрировано в Ингушетии, Туве, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии. Там их доля составляет менее 5% всей рабочей силы региона.