Максим Тадевосян покидает пост главы Rambler

https://static.news.ru/photo/32fc629c-80e1-11eb-8433-96000091f725_660.jpg Максим Тадевосян Фото: Макс Тадевосян/facebook.com

Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян покидает холдинг, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

Завтра мой последний рабочий день в компании. Но очевидно, что передача дел займёт какое-то время, — сообщил глава компании «Ведомостям».

По его словам, после ухода он собирается сосредоточиться на собственном бизнесе, который будет связан с инженерными решениями для оффлайн-бизнеса и привлечением инвестиционного капитала.

В Rambler отметили, что кандидатура нового руководителя холдинга пока обсуждается. Не исключено, что обязанности Тадевосяна будут распределены между несколькими топ-менеджерами.

Ранее стало известно, что бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов устроился на работу в Промсвязьбанк, являющийся основным для оборонного сектора. Знакомый Дроздова пояснил, что тот давно собирался покинуть государственную службу. Теперь он полностью сосредоточен на вопросах казначейского сопровождения транзакций, которые являются критически важными для банка, специализирующегося на оборонных кредитах, писал NEWS.ru.