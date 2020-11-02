«Макдоналдс» введёт в московских ресторанах систему регистрации посетителей

https://static.news.ru/photo/a56a828c-1cfa-11eb-93c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» в течение недели введёт в своих ресторанах в Москве систему регистрации посетителей, созданную властями столицы для ночных развлекательных заведений в целях борьбы с распространением коронавируса.

Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанах «Макдоналдс» в Москве, в том числе на территории торговых центров, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Посетителям для регистрации необходимо будет отсканировать QR-код, подтвердить свой номер телефона, а затем отправить СМС-сообщение в указанном формате. В «Макдоналдсе» подчеркнули, что все данные, которые указываются во время регистрации, будут храниться на территории РФ в защищённом городском ЦОДе.

Система регистрации для входа в ночные заведения заработала в Москве 19 октября с 12:00. Посетители и сотрудники должны регистрировать номера телефонов по QR-кодам или по СМС в любое время суток, а не только ночью. За отказ использовать такую систему ночные клубы могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

За первые восемь дней работы системы около 1700 посетителей ночных клубов в Москве получили уведомления о возможном контакте с людьми, заразившимися коронавирусом. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, писал NEWS.ru.