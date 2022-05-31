«Макдоналдс» передумал называться «Весело и вкусно» «Макдоналдс» подал в Роспатент новые заявки на торговые знаки

«Макдоналдс» / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сеть ресторанов «Макдоналдс» в России может быть переименована в «Это он», «Точно он» и «Компас», заявки на регистрацию товарных знаков компания подала в Роспатент, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию. Ранее «Макдоналдс» рассматривал названия «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Отмечается, что новые заявки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволит компании открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос, а также позволит продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки.

После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом. Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг Тейсти». В столице «Макдоналдс» откроется 12 июня.