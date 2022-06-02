«Макдоналдс» придумал еще одно название для российских ресторанов «Макдоналдс» подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Наше место»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов «Макдоналдс» в России может быть переименована в «Наше место». Организация подала заявку на регистрацию этого товарного знака в Роспатент, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее «Макдоналдс» рассматривал названия «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

В компании пояснили, что окончательное решение по поводу нового названия пока не приняли. Товарный знак «Наше место» будет зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволит компании открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос, а также продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки.

После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять сетью под новым брендом.

Меню в ресторанах после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — «БигМак» и «Биг Тейсти». В столице «Макдоналдс» откроется 12 июня.