Макаронный гигант обрел нового управленца в рамках национализации Компания по производству макарон «Макфа» перешла под контроль «Россельхозбанка»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Управляющая компания производителя макаронных изделий «Макфа» «М-Групп» перешла под контроль «Россельхозбанка», информирует РИА Новости со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. По данным источника, управлять фирмой будет дочернее предприятие.

По данным агентства, решение о национализации производителя было принято 8 мая. Активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «Смак», АО «Новая пятилетка», все акции АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 трлн рублей арестовали в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Ответчики предлагали заключить мировое соглашение. Также они хотели передать 1 млрд рублей в год на нужды специальной военной операции.

Ранее бывшие владельцы «Макфы» обжаловали решение Центрального районного суда Челябинска по изъятию компании. Было подано четыре жалобы. Ответчиками в суде выступали более 30 юридических и свыше 10 физических лиц.

Отец основателя «Макфы», бывшего губернатора Челябинской области Валерий Юревич в начале июня обратился в СК РФ на фоне решения национализировать предприятие. По его мнению, в деле были подтасованы и искажены факты. Само решение Юревич назвал расправой.