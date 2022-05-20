Магазины Zara вернутся в Россию под другим брендом «Известия»: магазины Zara могут вернуться в Россию под другим брендом

Магазины испанского производителя Zara могут вернуться в Россию под новым брендом, созвучным со старым названием, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, ритейлер хочет возобновить продажи в стране, но сделать это удастся либо с помощью переоформления бизнеса, либо через российского партнера, как в ситуации с «Макдоналдс».

Как и в случае с «Макдоналдс» и Pandora бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской, — заявил он.

По мнению другого источника, Zara планирует продать свой бизнес российскому партнеру, однако их у компании не так много, как, например, у «Макдоналдс». Если сделка состоится, ритейлер должен будет сменить название, заверил он.

Ранее гендиректор компании Inditex Group, которой принадлежит в том числе бренд Zara, сообщил, что откроет свои магазины в России, как только появится такая возможность. В конце апреля появилась информация о том, что торговая сеть откроется уже 1 мая, однако позже представители компании опровергли это.