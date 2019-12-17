https://static.news.ru/photo/6ac4bd4c-2105-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самыми популярными магазинами в России среди китайцев являются косметические. Такие данные представили аналитики, изучив операции, совершённые по иностранным картам, а также через основные китайские платёжные системы AliPay и WeChat Pay за три квартала 2019 года.

Абсолютными лидерами по количеству операций у китайских туристов стали магазины косметики со средним чеком в полторы тысячи рублей. На второй строчке — бутики одежды со средней суммой покупки в 80 тысяч рублей.

Универмаги, в которых китайцы тратили 30 тысяч рублей за один поход, заняли третье место. Далее следуют магазины ювелирных украшений со средним чеком в 21 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт».

Ранее NEWS.ru писал, что уникальный пляж в бухте Стеклянной во Владивостоке может исчезнуть из-за действий китайских туристов.