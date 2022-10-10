Магазины косметики убрали продукты Lamel после публикаций с Крымским мостом Российские магазины косметики убрали продукцию Lamel после публикаций с Крымским мостом

Фото: STRINGER/EPA/TASS

Ряд крупных российских магазинов косметики убрал со своих прилавков продукцию британского бренда Lamel, сообщает РИА Новости. Накануне в официальном аккаунте компании появились публикации, в которых авторы выразили радость касательно взрыва на Крымском мосту.

В частности, от продукции Lamel избавилась сеть российских магазинов «Золотое яблоко». Представитель компании подчеркнул, что товары будет невозможно купить как на сайте, так и в магазинах.

Да, все верно. Товары Lamel и на сайте, и в магазинах «Золотое яблоко» больше не продаются, — поделился источник.

Также от продажи продукции британского бренда отказались сети магазинов «Рив Гош» и «Л’Этуаль». Стоит подчеркнуть, что на территории России оказался заблокированным и сайт Lamel.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

По имеющимся данным, три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в организации подрыва участвовали украинские спецслужбы, граждане России и зарубежных государств.